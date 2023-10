Zaia, d'accordo sul restauro del murale di Banksy a Venezia 'E' un'opera dei nostri tempi, importante testimonianza'

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per i lavori di restauro e messa in sicurezza del murale "Il bambino migrante" (realizzato a Venezia nel 2019) che saranno presentati oggi a Roma in un incontro al Ministero della Cultura. "Venezia - osserva Zaia - è unica al mondo ed è un unico capolavoro pulsante. Non è un contenitore di testimonianze passate ma una città che vive ed è protagonista del presente; per sua natura, quindi, è anche luogo privilegiato per l'arte contemporanea. Un dettaglio che Banksy ha ben compreso riservandole uno di quelli che si ritengono i suoi due soli murales in Italia. Non posso che esprimere soddisfazione per i lavori di conservazione che assicureranno la sopravvivenza dell'opera dell'artista inglese, unendo un sentito ringraziamento al sottosegretario Sgarbi per l'interessamento e a Banca Ifis per l'intervento finanziario che renderà possibile il restauro". Per Zaia "è un'opera dei nostri tempi, realizzata da un autore vivente ma è un'importante testimonianza artistica dei nostri tempi. L'idea di salvarla dal deterioramento si è innescata in un incontro a cui ero presente, trovandomi sulla stessa linea del sottosegretario Sgarbi e del Primo cittadino. Ancora una volta la sinergia tra pubblico e privato ha prodotto un risultato positivo che consentirà anche nel futuro di godere di un'opera d'arte fragile e altrimenti destinata a deteriorarsi". (ANSA).