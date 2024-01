Violenza di genere: 10 ammonimenti da questore di Padova Nove uomini e una donna colpiti dal provvedimento da inizio anno

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha adottato nei primi sette giorni dell'anno 10 ammonimenti per violenza di genere, di cui uno nei confronti di una donna.. I provvedimenti seguono gli accertamenti della Divisione Anticrimine per casi di maltrattamenti e lesioni inferte per futili motivi al proprio partner, e nei confronti di uomini che hanno tenuto comportamenti violenti contro le ex compagne. In particolare, un 40enne, infastidito dal lavoro svolto dalla compagna di 25anni l' ha prima insultata e poi minacciarla ripetutamente fino a quando, non accettando la fine del rapporto, l'ha chiusa in casa costringendola ad uscire dalla finestra, violando poi il domicilio della stessa. Un altro caso riguarda un 48enne dell' hinterland euganeo il quale, non rassegnandosi della fine della relazione si è presentato sotto la casa dell'a ex pretendendo di entrarvi con la forza, sferrando calci e pugni alla porta d'ingresso. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine ha aggredito gli investigatori venendo pertanto arrestato e, tre giorni dopo è stato nuovamente ammanettato per atti persecutori ai danni della figlia minore, minacciata con vari messaggi inviati sul cellulare, e dell'attuale fidanzato dell'ex compagna, a cui ha tagliato le gomme dell'auto. A Padova un 40enne vicentino ha invece aggredito una 50enne che è stata trovata dalla polizia con una ferita in testa e il viso ricoperto di sostanza ematica. Gli agenti avevano poi accertato che la vittima aveva litigato poco prima con il compagno che l'aveva malmenata anche lanciandole contro un tavolo da cucina. Altro intervento a Padova, in zona Arcella, dove una 46enne romena si è resa protagonista di numerose violenze contro il compagno 57enne che è stato anche morso. Infine, un 33enne vicentino in una lite in casa, per futili motivi, ha colpito con un pugno al volto sua sorella di 23 anni. (ANSA).

