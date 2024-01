Viola divieto avvicinamento ad ex compagna, arrestato Intervento carabinieri di Padova

(ANSA) - PADOVA, 26 GEN - I carabinieri di Padova hanno arrestato un 46enne di Treviso, già noto alle forze dell'ordine, per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna ed allontanamento dalla casa familiare. L''uomo era già stato arrestato dai carabinieri il 10 gennaio scorso quando trovato nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima voleva consegnare il regalo di Natale. La donna però si era rifiutata facendo così reagire l'indagato intenzionato ad aspettarla. Sul posto era giunta una pattuglia dell'Arma e sulla base della testimonianza raccolta, il Tribunale di Padova, aveva imposto all'uomo una misura cautelare secondo la quale avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla ex compagna e dai luoghi da lei frequentati, con l'ausilio del braccialetto elettronico. Il 46enne, però, ha deciso di non rispettare la prescrizione imposta e si è recato nuovamente presso il posto di lavoro della ex. La vittima ha visto dalla vetrina del negozio il 46enne e ha chiamato il 112. I militari, che già conoscevano i fatti, hanno rintracciato il molestatore all'interno di un bar, dove nel frattempo si era nascosto e nella perquisizione hanno trovato in una tasca dei pantaloni un anello in argento che voleva consegnare alla donna. Il 46enne è stato pertanto arrestato,portato in carcere. (ANSA).

CS