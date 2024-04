Vino: nasce il nuovo gruppo familiare 'Marilisa Allegrini' Tre tenute, in Veneto e in Toscana, parte da fatturato 10 mln

(ANSA) - MILANO, 09 APR - E' uno dei nomi di vertice dell'enologia italiana e internazionale, Marilisa Allegrini - prima donna a comparire sulla copertina di Wine Spectator - che ora si affaccia al mercato con una nuovo gruppo tutto in famiglia e al femminile, dove accanto alla 'signora dell'Amarone' compaiono le due figlie, Carlotta e Caterina. La nuova realtà - dopo il riassetto proprietario e di governance che aveva sancito il passaggio del brand 'Allegrini' degli eredi del fratello di Marilisa, Franco Allegrini (scomparso nel 2022) - conta su tre tenute, quella di Villa della Torre a Fumane (Verona), e le due in Toscana, Poggio Al Tesoro, a Bolgheri, e San Polo a Montalcino, si presenta con un fatturato di poco più di 10 milioni di euro, un export che raggiunge 62 Paesi nel mondo, e 105 ettari vitati (64 su Bolgheri, 16 a Montalcino, 15 in Valpolicella e 10 nel Lugana). L'attuale produzione è pari a 840 mila bottiglie, delle quali 550 mila a Poggio Al Tesoro, 250 mila a San Polo e 40 mila a Villa Della Torre. Un dato, quest'ultimo, che subirà un notevole incremento, come anticipato in conferenza stampa oggi a Milano da Marilisa Algerini, presidente e ad del gruppo. "Grazie all'acquisizione totale del vigneto che circonda Villa Della Torre e all'aggiunta di ulteriori vigneti che entreranno in produzione già quest'anno - ha spiegato - Villa Della Torre arriverà a produrre 200 mila bottiglie. In generale, se guardiamo al prossimo quinquennio e consideriamo tutte le progettualità inerenti anche l'hospitality in Toscana, prevediamo di raddoppiare il nostro fatturato". (ANSA).

GM