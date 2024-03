Vino: la Gdo domina le vendite ma segna -3,3% a volume nel 2023 Studio Circana-Vinitaly, i più venduti Prosecco e Chianti

(ANSA) - VERONA, 26 MAR - Sono stati 756 milioni i litri di vini e spumanti venduti nel 2023 nella Grande distribuzione (Gdo), il canale di distribuzone più ampio in Italia. Il 2023 è stato però ancora un anno difficile per il mercato del vino nella Gdo, anche se l'inflazione ha pesato meno che nel 2022 e il secondo semestre ha registrato un leggero incremento delle vendite. Il dato complessivo del vino è -3,3% a volume sull'anno precedente (+2,5% a valore). Meglio i vini in bottiglia a denominazione d'origine che scendono del 2,8%, mentre anche le bollicine calano, a - 1,1%. Sono alcuni dei dati di anticipazione dello studio 'Circana per Vinitaly' che verrà presentato il 15 aprile a Vinitaly di Verona. Lo studio dà conto inoltre di quali sono stati i vini più acquistati dagli italiani in supermercati e discount nell'anno scorso: in testa Prosecco (spumante e vino frizzante) con oltre 43 milioni di litri, -1,5% sull'anno precedente; Chianti con più di 16 milioni di litri, - 4,9%; Lambrusco con oltre 15 milioni di litri, -9,5%; Montepulciano d'Abruzzo con più di 13 milioni di litri, +4%; Vermentino con oltre 10 milioni di litri, +2,3%. I vini, invece, con maggior tasso di vendita, sono: il rosato Cerasuolo dell'Abruzzo con +19%; il siciliano Grillo con +12,2%; il Pecorino, prodotto nelle Marche e in Abruzzo, con +12%; il Lugana, prodotto in Lombardia e Veneto con +9,5%; la Ribolla del Friuli Venezia Giulia col +8,0% a volume. (ANSA).

GM