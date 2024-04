Vino in calo vendite nel 2023 al supermarket, va meglio nel 2024 Studio Circana per Vinitaly,bianchi e bollicine meglio dei rossi

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Il primo trimestre 2024 segna una lieve ripartenza delle vendite a volume leggermente migliore della chiusura dell'anno 2023, secondo lo studio "Circana per Vinitaly" presentato oggi a Vinitaly nel corso della tavola rotonda su vino e Gdo organizzata da Veronafiere. Le bottiglie di vino da 0,75l litri calano a volume del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma il dato dell'intero 2023 vedeva un calo maggiore, del 3,2%. Gli spumanti tornano in positivo (trainati dal Prosecco) con un +3,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente, mentre nell'intero anno 2023 perdevano l'1,1%. Sembra dunque confermarsi un trend che, dopo un secondo semestre 2022 e un primo trimestre 2023 fortemente negativi, ha visto le vendite risalire gradatamente nella seconda parte del 2023. Una tendenza che, assieme ai dati del primo trimestre 2024, potrebbe forse portare ad un anno in moderata ripresa. Dai dati complessivi del 2023 emerge la conferma che i gusti dei consumatori stanno cambiando: i bianchi e le bollicine sembrano essere progressivamente più graditi rispetto ai rossi. Il vino rosso fermo è calato nel 2023 del 3,9% pur rimanendo il più venduto in assoluto con 276 milioni di litri. Il vino bianco fermo scala le posizioni con 245 milioni di litri, pur perdendo l'1,6%. Cresce anche il rosato (il Cerasuolo è primo nella classifica 2023 dei vini "emergenti") anche se è un vino con una quota di mercato modesta in Gdo: il vino rosato fermo, con 33 milioni di litri, aumenta del 1,5% e lo spumante rosato frizzante, con 6 milioni di litri, cresce anch'esso del 1,5%. Il prezzo delle bottiglie da 0,75lt a denominazione d'origine (Doc, Docg, Igt) è salito nel 2023 del 6,3% al litro, mentre il prezzo degli spumanti è aumentato del 5,9%. (ANSA).

GM