Vinitaly, sottosegretario Rauti e Gen. Masiello a stand Esercito Dal cioccolato militare al caffè i prodotti simbolo

(ANSA) - TRIESTE, 14 APR - All'inaugurazione dello stand dell'Esercito Italiano a Vinitaly con prodotti enogastronomici delle società licenziatarie Fonderia del Cacao, DL Caffè, Tenute Piccini e Sella&Mosca, che vendono con il brand "Esercito 1659", hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello, a "testimoniare il sostegno al made in Italy dell'Esercito Italiano, in quanto eccellenza del Paese sempre al servizio delle Istituzioni e dei cittadini", come riporta un comunicato. La presenza, per la seconda volta a Vinitaly, sottolinea la "attenzione che nel mondo militare c'è sempre stata alla cultura della alimentazione, legata indissolubilmente a quella della salute". In tale contesto, il cioccolato militare ha "sempre accompagnato la vita dei soldati dell'Esercito non solo nelle attività operative e addestrative ma anche nello sport, pilastro della cultura fisica e dell'essere soldato". Il Cioccolato Militare dell'Esercito - parte della razione giornaliera fin dal 1937, è prodotto dal licenziatario di cioccolato e distillati Fonderia del Cacao. Allo stand ci sono anche caffè, il vino "Rosso d'Italia - La Compagnia" delle Tenute Piccini, e il vino Dimonios prodotto da Sella&Mosca dal nome dall'inno della Brigata "Sassari". Infine, allo stand anche i prodotti simbolo dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, quali il "Cordiale" o "'Elisir di China". (ANSA).

