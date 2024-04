Vinitaly, senza il vino l'Italia perderebbe l'1,1% del Pil Lollobrigida,senza settore strategico saremmo Nazione più povera

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Togliere il vino al Belpaese equivarrebbe, in termini di Pil, a cancellare quasi tutto lo sport italiano, compreso il calcio. Lo afferma Veronafiere, che con l'Osservatorio Uiv-Vinitaly ha presentato oggi, alla vigilia della prima giornata nazionale del Made in Italy e in avvio della manifestazione, i risultati del progetto: "Se tu togli il vino all'Italia. Un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto". Il progetto, pensato sulla scorta dei frequenti attacchi rivolti alla "bevanda nazionale", comprende un'analisi d'impatto economico commissionata a Prometeia e un focus dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly su tre - tra tantissimi - territori simbolo a trazione enologica: Barolo, Montalcino ed Etna. I risultati confermano, quantificandolo, il contributo economico del comparto: in caso di scomparsa della filiera del vino, 303 mila persone dovrebbero trovarsi un altro lavoro e il Paese rinuncerebbe a un asset in grado di generare (tra impatto diretto, indiretto e indotto) una produzione annua di 45,2 miliardi di euro e un valore aggiunto di 17,4 miliardi di euro. Uno choc per l'Azienda Italia pari all'1,1% del Pil (lo sport, secondo stime dell'Istituto Credito sportivo vale l'1,3%). In questo scenario da day after, faremmo a meno di un moltiplicatore economico in grado di generare un contributo di 2,4 euro di produzione (e 0,9 di valore aggiunto) per ogni euro di spesa attivata dall'industria del vino. Infine, ogni 62 mila euro di valore prodotto dalla filiera garantisce un posto di lavoro. Per il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, "L'Italia senza il vino sarebbe una Nazione più povera, non solo a livello culturale e ambientale, ma anche sul piano economico, in quanto il settore vinicolo è un asset strategico per l'occupazione e per l'export italiano nel mondo". (ANSA).

