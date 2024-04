Vinitaly Design Award 2024, i nomi dei 44 finalisti Il 13 premiazione al Ristori di Verona, 60 trofei, 4 a categoria

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - Sono state scelte e sono 44 le aziende finaliste al 'Vinitaly Design Award 2024', il concorso di design e packaging indetto da Veronafiere - con il designer Mario Di Paolo come direttore artistico - aperto ad aziende produttrici, agenzie e designer che hanno candidato prodotti e opere in 15 categorie. La premiazione si terrà sabato prossimo, 13 aprile, nel corso di una cena di gala al Teatro Ristori di Verona nell'ambito del Salone Vinitaly 2024. Venti i componenti della giuria fra designer, agenzie, artisti ed esperti di settore, che hanno valutato bottiglia, chiusura, capsula, etichetta, controetichetta, sigilli e imballo secondario: Andrea Basile, Antonio Aricò, Chiara Tomasi, Dario Frattaruolo, Francesco Franchi, Francesco Morace, Francesco Voltolina, Giulio Iacchetti, Giuseppe Stampone, Jana Kokrhanek, Juan Mantilla, Leila Salimbeni, Luca Fois, Manuel Tavano, Mario Airò, Mario Di Paolo, Paolo Brogioni, Papi Frigerio, Simonetta Doni, Stefano Torregrossa. Le deliberazioni della giuria si sono svolte con la supervisione tecnica dell'enologo Paolo Brogioni e quella legale degli avvocati Mauro Cobelli e Mauro Giuri. Queste le finaliste: Tenuta Bocelli soc. agr. srl; Guido Berlucchi & C. Spa; Agraria Riva del Garda; Baglio di Pianetto; Cobalto srl; Delbo' Società Agricola; Azienda agricola Gianluca Salce; Azienda agricola Benedetti Adriano; Cantine Teanum srl; Fattoria Italiana Martelli srl; Urciuolo vini s.a.srl; Sepp Perwanger; Giacobazzi A. & figli srl; Tdc Agricoltura sarl Castelfalfi; Clandestine Lab srls; Hadrianum srl soc. agr.; Komjanc Alessio e figli; Altacreta; Frantoio Oleario Russo Antonio Vito Pio; Luxoro srl; Lanapiena; Amneris; Brand Breeder; Spritz Del Conte; Citra Vini; M63; F.lli Muratori; Gin Beside; 1861 gin; Distilleria Leonardelli; Rum Eleccion; Di Baldo; Distillerie Toro; Tenuta Sant'Ilario; Cerrano Matrinus soc. agr. srl; Varvaglione; Entire Brewing; Triumphum; Bam; Adagio; Stock Distillerie Franciacorta; Colle della Pia; Mack Brands; Villa Sandi Borgo Conventi. Sessanta i trofei da assegnare, differenziati in 4 classi - Black per il migliore della categoria seguito da Gold, Silver e Bronze - per ciascuna delle 15 categorie ammesse. Previsti anche i premi Best riservati a 10 categorie speciali. Partner del contest di quest'anno sono i brand Fedrigoni, Estal, Luxoro Kurz, Amorim Cork Italia, Pozzoli, Sanfaustino Label, Crealis, Atiu, F.lli Magro, ReLegno, Project Accessori. (ANSA).

