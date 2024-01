Bambino di 9 anni precipita dalla seggiovia: è grave

Grave incidente domenica 14 gennaio nel comprensorio sciistico Le Melette, a Gallio. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da uno degli impianti di risalita.

L'incidente a Le Melette

Secondo quanto è stato possibile ricostruire il ragazzino era da poco salito sulla seggiovia quando, dopo aver percorso una quarantina di metri, per cause in corso di accertamento, è scivolato finendo sotto la sbarra. L'adulto che era con lui, in un primo momento è riuscito a prenderlo e a trattenerlo. L'impiantista, richiamato dalle grida d'aiuto, ha fermato l'impianto di risalita e avviato la manovra di retromarcia. Nel frattempo però l'uomo ha perso la presa, proprio nel punto in cui la seggiovia passa sopra a un tratto di strada, e il ragazzino è precipitato, cadendo sull'asfalto.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi e la chiamata al 118. Il bambino è stato stabilizzato e poi trasferito in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso con una sospetta frattura del bacino.