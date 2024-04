Vicentino ucciso 12 anni fa in Brasile, in quattro a processo Tommaso Lotto fu vittima di un tentativo di rapina dell'orologio

(ANSA) - VICENZA, 23 APR - Andrà a processo, a distanza di 12 anni, l'indagine sull'omicidio del vicentino Tommaso Lotto, avvenuto a San Paolo del Brasile, città dove lavorava come consulente in uno studio legale spagnolo. La Procura brasiliana, in collaborazione con quella di Vicenza, ha ottenuto il rinvio a giudizio e contestualmente l'arresto di quattro persone ritenute responsabili del delitto. Le indagini, seguite in loco e da Vicenza con il pubblico ministero Hans Roderich Blattner, hanno permesso di identificare una banda formata da cinque persone specializzata nel furto di orologi di lusso. Il ragazzo, all'epoca 27enne, fu ucciso a colpi di pistola nel corso di un tentativo di rapina del suo Rolex. Il gruppo avrebbe preso parte al colpo degenerato poi in omicidio. Uno dei presunti responsabili nel frattempo è deceduto. I quattro complici, tra cui il presunto autore materiale del delitto, stando alle indagini sono stati arrestati e rinviati a giudizio; la prima udienza si terrà il prossimo 10 giugno a San Paolo. (ANSA).

