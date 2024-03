Vestager: 'Ilva, servono informazioni ma capiamo prestito' "Non so quali saranno i tempi per una decisione'

(vedi servizio delle 18.51) (ANSA) - VERONA, 14 MAR - "Dobbiamo raccogliere maggiori informazioni: la situazione dell'Ilva era tale che credo un prestito fosse assolutamente necessario, quindi capiamo quali sono state le azioni del governo italiano. Non so quali saranno i tempi di una decisione definitiva, ma capiamo l'importanza delle azioni del Governo italiano". La commissaria europea Margrethe Vestager, intervistata da Rainews24 a margine del G7 Industria a Verona, risponde così sul prestito pubblico per l'ex Ilva. (ANSA).

