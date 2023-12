Verona: rientrano Faraoni e Duda In dubbio Magnani per la partita di sabato col Caglari

(ANSA) - VERONA, 21 DIC - Sono due i rientri importanti per l'allenatore del Verona, Marco Baroni, in vista della gara interna di sabato contro il Cagliari. Faraoni ha recuperato dall'infortunio muscolare e torna a disposizione mentre Duda ha scontato il turno di squalifica a Firenze. Dubbie, invece, le condizioni di Magnani. Decisiva la rifinitura di domani che verrà svolta, come di consueto, a porte chiuse. (ANSA).

