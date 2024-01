Verona: Baroni, uomini contati per il match con la Roma Tra squalifiche, cessioni e assenze, ma il tecnico è fiducioso

(ANSA) - VERONA, 18 GEN - Allenamento pomeridiano per il Verona a Peschiera. Baroni è in piena emergenza perchè oltre alla note cessioni, sabato a Roma contro i giallorossi non avrà a disposizione gli squalificati Lazovic, Duda e Coppola. Doig non verrà convocato, dato che è imminente l'ufficialità al Sassuolo. Folorunsho pare invece abbia recuperato. "Siamo un po' contati per la trasferta di Roma - ha detto l'allenatore - questo è vero, ma abbiamo lavorato su delle soluzioni visto anche il loro cambio tecnico. Ma rimango fiducioso, specie guardando i miei ragazzi lavorare. Ci si unisce ancora di più e noi tutti dobbiamo fare e dare il massimo". Domani il programma prevede la rifinitura tecnica, a porte chiuse. (ANSA).

