Venier, concentrati su Edison Stoccaggi e Adriatic Lng L'esclusiva per i depositi di gas scade a fine giugno

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Snam non sta valutando al momento operazioni di acquisizioni, in quanto è concentrata sui dossier di Edison Stoccaggi e Adriatic Lng, il rigassificatore in provincia di Rovigo da Exxon Mobil e Qatar Energy. "Stiamo proseguendo le attività di due diligence nell'ambito dell'esclusiva che scade a metà giungo", ha detto riferendosi a Edison Stoccaggi, mentre, per quanto riguarda Adriatic Lng "siamo concentrati su questo dossier sia nel percorso di ottenimento per le autorizzazioni definitive, sia per la chiusura dell'operazione". (ANSA).

