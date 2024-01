Venezia, nuova punta acqua ha raggiunto 108 centimetri Con il Mose alzato in città marea di 85 centimetri

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - La nuova punta di acqua alta a Venezia ha raggiunto alle 8 di oggi i 108 centimetri sul medio mare,. In laguna, nel momento in cui sono state rialzate le paratoie del Mose, alle 5.25, il valore registrato è stato di 85 centimetri. In piazza San Marco si sono notate solo pozzanghere d'acqua sparse sul selciato. La previsione è di una massima per le 22 di 75 centimetri e per domani di 100 centimetri alle 8.40 di domani e per un'altra punta di marea tra 105 e 110 centimetri, verso le 23.15. (ANSA).

