Venezia investe 3 milioni per valorizzare Giardini Biennale Fondi per migliorare percorsi esterni ed accesso acqueo

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - La Giunta comunale di Venezia ha approvato il progetto da 3 milioni di euro relativo alla realizzazione di percorsi esterni ai Giardini della Biennale affacciati sul Bacino di San Marco. I Giardini di Castello si estendono fra viale e via Garibaldi ed i rii dei Giardini e di San Pietro che li separano, rispettivamente, dalle isole di Sant'Elena e San Pietro. "L'intervento - dice l'assessore al Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - ha l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione funzionale e ambientale dell'area, in accordo con le attività e le esigenze del territorio e della città di Venezia. E' previsto il restauro e il consolidamento del ponte e di una porzione di riva su Rio dei Giardini, l'installazione di un pontile sul lato Sant'Elena, la pavimentazione della porzione finale del viale Trento. Verranno anche realizzati interventi sul verde che comprendono la messa in sicurezza delle alberature presenti su Viale Trento e il rifacimento delle aiuole sui due assi principali di Viale Trento e viale Trieste". (ANSA).