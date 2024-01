Venezia, Comune approva lavori restauro mura esterne Arsenale Interventi per 25 milioni su Rio della Tana e Rio San Daniele

(ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - Il Comune di Venezia ha approvato il progetto definitivo di restauro delle mura esterne dell'Arsenale di Venezia, nel tratto che si sviluppa lungo Rio della Tana, Rio San Daniele e Rio delle Vergini. L'intervento, per un valore di 25 milioni di euro, è stato approvato nel corso dell'ultima seduta dalla Giunta. Si tratta di lavori di restauro conservativo di tutto il paramento esterno del muro, dei marcapiani, degli elementi architettonici ed ornamentali. "Continua l'impegno per il recupero di un luogo centrale per Venezia, che ora è di grande richiamo internazionale" ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. Nel dettaglio, i lavori interesseranno la sponda Nord ed Ovest del rio della Tana e del rio san Daniele, dal ponte in ferro della Fondamenta della Tana, fino alla Torre di Porta Nuova, in ingresso alla Darsena dell'Arsenale di Venezia. L'estensione in altezza dell'intervento va dalla quota di imposta delle fondazioni del marginamento, sul fondo dei canali, fino alla merlatura superiore. Il marginamento è interamente sovrastato dal muro di cinta dell'Arsenale di Venezia e spesso lo stesso muro è la parete esterna di edifici del compendio arsenalizio in uso alla Fondazione Biennale di Architettura di Venezia. Alcuni degli edifici che presentano pareti esterne che costituiscono anche il muro perimetrale dell'Arsenale sono oggetto di intervento autonomi di restauro e sistemazione architettonica. (ANSA).

