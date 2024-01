Venezia, al Carnevale è tempo di Dinner Show Il programma delle cene spetacolo a Ca' Vendramin Calergi

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia torna a Ca' Vendramin Calergi con "Alla Corte del Gran Khan", che porta la firma raffinata e inconfondibile della poliedrica stilista veneziana Antonia Sautter. Un titolo che evoca le suggestioni di "Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo", il palinsesto più generale di spettacoli dedicato all'esplorazione che il giovane mercante e viaggiatore veneziano intraprese oltre 700 anni fa. Le cene sono in programma nelle serate di sabato 3 e domenica 4 febbraio e dall' 8 al 13 febbraio 2024, dalle 21 in poi. "Raccontami il tuo lungo viaggio. Raccontami i luoghi che hai visitato e quelli che ancora esplorerai": è questa la richiesta di Kublai Khan a Marco Polo, appena giunto alla sua corte. E da qui la stilista veneziana Sautter costruisce un mondo e un viaggio che inizia in questo preciso istante, quando Marco giunge al cospetto del potentissimo imperatore delle "terre sconosciute d'Oriente". (ANSA).

