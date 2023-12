Veneto,nel 2023 25mila assunzioni in più sull'anno precedente Unoncamere, quelle programmate a a fine anno sono 526mila

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Nel 2023 le assunzioni programmate dalle imprese in Veneto si sono attestate ad oltre 526 mila, circa 25 mila in più rispetto al 2022 (+4,8%). Prosegue in regione un andamento positivo della domanda di lavoro, ma si affianca una maggiore difficoltà nel reperire i profili richiesti, che in quest'anno hanno interessato il 50% delle entrate programmate. È lo scenario delineato dal Bollettino annuale 2023 del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. (ANSA).

