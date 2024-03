Urso, 'Il G7 Industria a Verona si apre ascoltando le imprese' "Confronto sulla competitività'. Intervento di Emma Marcegaglia

(ANSA) - VERONA, 14 MAR - "Il fatto che iniziamo in anticipo è già una buona notizia. Il che vuol dire che i nostri Paesi oggi sono e noi lo auspichiamo tempestivi nell'intervenire nei processi geoeconomici che sono anche conseguenza dei nuovi assetti geopolitici". Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha aperto al riunione dei ministri del G7 'Industria, tecnologia e digitale' a Verona. "Iniziamo con una novità con la relazione che il presidente del B7 Emma Marcegaglia, past president di Confindustria, farà a nome dei suoi colleghi delle altre sei associazioni di impresa dei Paesi che si sono riuniti. Ed è la prima volta che accade in questa formula così partecipativa". Come già con l'incontro del B7 di ieri, sottolinea. "per confrontarsi, loro che sono gli attori dell'economia nei nostri Paesi, sulle tematiche che sono oggetto del nostro G7 sull'industria e le tecnologie". Una riunione dei minsitri "che abbiamo voluto ripristinare dopo sette anni in cui non si svolgeva proprio perché noi riteniamo fondamentale, oggi più che mai - sottolinea ancora il ministro - discutere confrontarci decidere sulla competitività e quindi sullo sviluppo dei nostri Paesi". Con anche "gli attori dell'economia" perché "diano suggerimenti stimoli proposte e se lo ritengono anche critiche su quello che noi abbiamo fatto nei nostri vertici precedenti". (ANSA).

