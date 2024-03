Un miglio lungo 10 anni, patto d'arte per Dorsoduro Museum Mile Quattro sedi espositive per un anno di grandi mostre a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - L'idea di stringere un sodalizio tra quattro istituzioni d'arte e di cultura nel sestiere veneziano di Dorsoduro - Gallerie dell'Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Palazzo Grassi, Punta della Dogana Pinault Collection - sta per compiere dieci anni. Una convenzione finalizzata alla reciproca promozione dell'offerta museale e all'implementazione dei flussi turistici in quell'area della città lagunare, compresa tra il Ponte dell'Accademia e Punta della Dogana. Ora l'accordo viene rinnovato per rilanciare il 'Dorsoduro Museum Mile', come strumento per valorizzare il sestiere e guidare i visitatori lungo un percorso di eccezionale valore architettonico, artistico e storico e cantiere di straordinarie iniziative culturali contemporanee. Riduzioni, progetti comuni, campagne social sono solo alcune delle attività che caratterizzano la collaborazione tra le quattro istituzioni culturali, condividendo il flusso di informazioni, ideando azioni di comunicazione congiunte e confermando le facilitazioni di ingresso nelle quattro sedi. Nel 2024 animeranno il miglio di Dorsoduro con un programma espositivo di grande valore, complice la 60/a Esposizione Internazionale d'Arte de La Biennale di Venezia di prossima inaugurazione. Una serie di aperture si alterneranno nei prossimi mesi: dal 17 marzo al 24 novembre, Pierre Huyg Liminal, a Punta della Dogana e sempre dal 17 marzo e fino al 6 gennaio 2025, Julie Mehretu. Ensemble a Palazzo Grassi; dal 24 marzo al 23 giugno 2024, Affinità elettive, Picasso, Matisse, Klee e Giacometti, Opere dal Museum Berggruen - Neue Nationalgalerie in dialogo con i capolavori delle Gallerie dell'Accademia, alle Gallerie dell'Accademia e alla Casa dei Tre Oci (la nuova sede del Berggruen Institute Europe). Dal 17 aprile al 15 settembre 2024, Willem de Kooning e l'Italia, sempre alle Gallerie dell'Accademia; dal 13 aprile al 16 settembre Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere, alla Collezione Peggy Guggenheim, cui seguirà Marina Apollonio. Oltre il cerchio, dal 12 ottobre al 3 marzo, 2025; dal 16 aprile al 29 settembre Martha Jungwirth. Heart of darkness a Palazzo Cini, dove il 28 giugno inaugurerà anche Eleonora Duse. Mito Contemporaneo, fino al 13 ottobre. (ANSA).

CO-COM