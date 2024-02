Un 62enne arrestato per violenza sessuale e pedopornografia Rintracciato dalla Questura nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 16 FEB - Un cittadino italiano di 62 anni è stato rintracciato e arrestato ieri a Zanè (Vicenza) dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza perchè destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che lo ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata su minori e pedopornografia. Il provvedimento è frutto di una sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Vicenza: nei suoi confronti, oltre alla pena, anche il divieto di svolgere in futuro lavori a contatto con minori ed a comunicare alla autorità di pubblica sicurezza ogni futuro spostamento o eventuale cambio di residenza, per aver compiuto atti sessuali aggravati su minori e detenzione di materiale pedopornografico. La stessa sentenza era stata confermata dapprima dalla Corte d'appello e successivamente resa definitiva dalla Corte di Cassazione. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale "Del Papa" di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).

