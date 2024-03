Turismo, dall'8 aprile torna rassegna Asparago bianco a Bassano E' la 44/a edizione, presentata oggi in Regione

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Torna dall'8 aprile la rassegna 'A tavola con l'Asparago Bianco di Bassano dop', una eccellenza di questo territorio che in primavera richiama un gran numero di appassionati e turisti. La 44/A edizione è stata presentata oggi nella sede del Consigliio regionale del Veneto, presente il presidente Roberto Ciambetti. Una stagione, la primavera 2024, che a detta degli esperti si presenta di elevata qualità per l'asparago bianco. Le iniziative in collaborazione con i ristoranti e le trattorie del territorio inizierannno l'8 aprile prossimo, nel Ristorante Al Pioppeto;, e si concluderanno il 20 maggio , a Villa Razzolini Lorean, ad Asolo (Treviso). (ANSA).

GM