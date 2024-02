Trovati resti di scheletri durante gli scavi in Piazza San Marco A Venezia, risalirebbero al tardo medioevo

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Dagli scavi della Sovrintendenza che si stanno compiendo in piazza San Marco a Venezia per restaurare i 'masegni' (le lastre di pietra utilizzate per la pavimentazione e deteriorate dalle acque alte) sono emersi sette scheletri in una tomba comune risalenti al tardo Medioevo dove sorgeva la chiesa di San Geminiano, la chiesa dei Dogi, poi demolita e ricostruita sul lato orientale e infine rasa al suolo da Napoleone . A darne notizia è l'archeologa Sara Bini che sta coordinando il lavoro, spiegando che i resti, tra cui quello di un bambino, risalirebbero ad un periodo compreso tra il settimo e l'ottavo secolo. "E' una scoperta importantissima - commenta Bini - e possiamo ipotizzare che questa tomba ospitasse persone di rilievo". Per il momento la sepoltura ha restituito i resti di un bambino attorno agli 8 anni, di una donna e di altri cinque adulti. (ANSA).

