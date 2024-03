Trapper Baby Touchè indagato per armi ed esplosivi In un video lanciava molotov, in casa aveva un machete

(ANSA) - PADOVA, 27 MAR - Nuovi guai per il trapper padovano Baby Touchè, oggetto di una perquisizione domiciliare da parte della squadra Mobile della città euganea, dopo la pubblicazione di un videoclip in cui brandiva delle armi. In un'altra clip il trapper lanciava innece una bottiglia incendiaria contro una targa che mostrava la sigla della provincia di Padova. Il ragazzo, già al centro di indagini sulle faide fra giovani trapper, in particolare a Milano, è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Tra le cose sequestrate nella sua abitazione, un machete con una lama di 54 centimetri. (ANSA).

