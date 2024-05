Toti: Zaia, fiducia in magistrati, ma no alla graticola Inaccettabile veder riabilitate persone dopo 6-7 anni

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - "Io ho fiducia nella magistratura è uno dei pilastri della democrazia, e penso sia doveroso rispettare l'azione dei magistrati. Mi rendo però anche conto che, quando di mezzo ci sono persone elette direttamente dal popolo il tema dei tempi, per dimostrane la loro innocenza o la colpevolezza, è fondamentale. Non puoi tenere sulla graticola per anni una persona". Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando con i giornalisti i temi legali all'inchiesta sulla presunta corruzione in Regione Liguria". Quanto alle eventuali dimissioni del governatore Toti, Zaia ha risposto: "è una prerogativa del presidente, penso che avrà tutte le modalità per parlare e confrontarsi con i magistrati e chiarire la propria posizione. Penso che la fiducia della magistratura ci voglia, tutta. Dopodichè, questo è un paese che, anche nella giustizia, ha un problema, quello dei tempi: veder riabilitate le persone dopo 6, 7 anni è inaccettabile". (ANSA).

