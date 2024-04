Ticket Venezia, 22mila i paganti oggi, 80mila turisti in città Brugnaro, pronti ad accogliere la visita domani del Papa

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Nella terza giornata del contributo di accesso a Venezia si sono registrati quasi 22.000 paganti. Tra gli esenti di oggi oltre 58.000 ospiti in strutture ricettive, che pagano già la tassa di soggiorno. Leggera crescita dei residenti in Veneto, rispetto a ieri. Stabile il numero degli studenti (13.000), dei lavoratori (20.500) e dei proprietari di immobili che pagano l'Imu o i titolari di contratti di locazione (6.700) che non hanno spostato la residenza nella città antica. I controlli svolti hanno verificato in totale 19.000 QR-code, senza rivelare particolari criticità. "Domani saremo pronti ad accogliere la visita di Papa Francesco - ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro - che visiterà prima il carcere femminile della Giudecca, poi incontrerà i giovani del Triveneto alla Basilica della Salute e poi celebrerà la santa messa in Piazza San Marco. Sarà una bellissima immagine, di fede e fratellanza nella cornice di Venezia, simbolo di libertà e accoglienza". . (ANSA).

