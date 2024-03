Terzo mandato: Zaia, fino alla fine concentrato sul Veneto Ho un anno e mezzo di lavoro,'rincorsa' Regionali troppo presto

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAR - "Leggo anch'io i giornali, e non faccio regie occulte di queste cose, ho un anno e mezzo di lavoro davanti in Regione. Trovo strano che questo dibattito sul Veneto parta con una 'rincorsa' così grande". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha parlato del suo futuro e delle fibrillazioni che vi sono tra i leghisti in Veneto e la segreteria di via Bellerio, sul terzio mandato e alleanze da qui al 2025. "Un anno e mezzo fa c'era un altro mondo - ha ossrvato Zaia - chissà tra un altro anno e mezzo che cosa ci sarà.. Mi metto nei panni dei miei cittadini e dei veneti che si chiederebbero: 'cosa fa il presidente, si mette a parlare di politica ?'. Non ho mai parlato di politica e continuerò a non farlo". E ai cronisti che gli chiedevano se avesse sentito se avesse parlato son il segretario federale sul tema del terzi mandato, Zaia ha risposto: "'no, in questi giorni non ho parlato con Salvini". Incalzato ancora dai cronisti sul tema dei mandati per i governatori, Zaia ha replicato con una battuta: "se non dovesse passare il terzo mandato ? mi comprerò un cavallo, l'ho sempre detto". Infine l'ipotesi, ventilata negli ambienti politici, di una lista Zaia in pista comunque alle regionali 2025: "sento un sacco di gente che parla dei fatti miei... dovrete aspettare che finisca il mandato e poi vedrò cosa fare, bisogna essere fatalisti" ha consluso Zaia, citando il 'de brevitate vitae' di Seneca. "In tutte le elezioni - ha spiegato - mi danno come candidato ideale- Io ho un impegno in Regione e lo onorerò fino alla fine". "Leader della Lega se non c'è il terzo mandato ? non ci ho proprio mai pensato" ha concluso il governatore. (ANSA).

