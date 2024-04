Tentano di rapinare automobilista, 3 arresti a Vicenza Intervento polizia, sospetti su reale sosta della vittima

(ANSA) - VICENZA, 11 APR - Tre stranieri, già con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia per aver tentato di rapinare, poco prima delle 2, un automobilista padovano di 48 anni in Campo Marzio. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 113, sorprendendo i tre malviventi che avevano immobilizzato un uomo nella sua auto, cercando di sottrargli qualcosa dagli abiti. Alla vista dei poliziotti, i malfattori sono fuggiti e così ha fatto la vittima che si è allontanata di gran fretta con l'auto. Macchina e malviventi sono stati però fermati da altre pattuglie, anche dei carabinieri, accorse nella zona. I tre indagati sono stati trovati in possesso di due grossi bastoni in ferro (lunghi 45 e 96 centimetri). La vittima ha sporto denuncia per l'accaduto, riferendo che si era fermato per un improvviso bisogno fisiologico e di essere stato accerchiato dai tre che gli hanno chiesto prima una sigaretta e poi con insistenza anche del denaro, venendo così aggredito per impossessarsi di 20 euro che aveva in tasca. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Vicenza. La polizia sospetta che la vittima si fosse fermata in Campo Marzo per acquistare della droga (ANSA).

