Tajani, 'preoccupati, ma siamo anche attivi' 'Iran mi aveva garantito la tutela dei nostri militari Unifil'

(ANSA) - VERONA, 14 APR - "Siamo preoccupati, ma siamo anche attivi, abbiamo la responsabilità di guidare il G7 proprio per questo. Il presidente del Consiglio ha già convocato la riunione dei capi di stato e di governo del G7, noi ministri degli Esteri abbiamo il vertice a Capri a metà settimana. Stiamo lavorano e agendo; la preoccupazione c'è, ma la preoccupazione non è sufficiente, bisogna lavorare intensamente per cercare convincere tutte le parti in causa ad utilizzare la prudenza". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Vinitaly a Verona, sulla crisi determinata dall'attacco di Teheran ad Israele. "Ho invitato, l'altro ieri, il ministro degli Esteri iraniano ad utilizzare la prudenza - ha ricordato Tajani - e mi ha detto che ci sarebbe comunque stata una reazione militare. Gli ho chiesto di tutelare sempre e comunque la nostra missione Unifil, e mi risposto che lo poteva garantire, perchè quella militare italiana è una presenza di pace, benvista sia da Hezbollah, sia da Israele. Mi ha detto che la reazione sarebbe stata proporzionata rispetto al diritto internazionale, cioè proporzionata rispetto all'attacco ricevuto". (ANSA).

