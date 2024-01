Su Altopiano di Asiago sino a 40 centimetri di neve in quota La leggera nevicata della notte si è trasformata in pioggia

(ANSA) - ASIAGO, 06 GEN - Prosegue ormai da oltre 24 ore anche sulla montagna vicentina l'ondata di maltempo che sta interessando tutto il Nord Italia. Sull'Altopiano dei Sette Comuni, ad Asiago e nelle altre località attorno ai 1000 metri, la leggera nevicata della notte si è trasformata in pioggia, mentre continua a nevicare in maniera incessante sopra i 1300 metri. Nelle piste in quota, attorno ai 1400-1500 metri, dove si trovano i principali comprensori sciistici, l'accumulo di neve ha raggiunto i 40 centimetri. Secondo le previsioni le nevicate dovrebbe continuare per tutta la giornata di oggi mentre dalla tarda serata e domani, con l'annunciato abbassamento delle temperature, potrebbe nevicare sino a 800-900 metri. (ANSA).

CS