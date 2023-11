Strage di piazza della Loggia, rinviato a giudizio Roberto Zorzi Furono lui e Toffaloni, secondo la Procura, a mettere la bomba

(ANSA) - BRESCIA, 13 NOV - Il gup del tribunale di Brescia ha rinviato a giudizio Roberto Zorzi, accusato di essere uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Zorzi, neto nel veronese, cittadino americano, vive negli Stati Uniti ed è titolare di un allevamento di dobermann chiamato 'Il littorio'. In aula non era presente ed era rappresentato dai suoi legali. Secondo la procura di Brescia, lui e Marco Toffaloni, all'epoca sedicenne e che comparirà in udienza preliminare davanti al tribunale dei minori, avrebbero messo in piazza della Loggia l'ordigno che esplodendo provocò 11 morti e 102 feriti. (ANSA).