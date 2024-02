Sporti invernali, Veneto prima regione per tesserati Fisi Nell'ultimo anno sono stati accolti circa 900 nuovi membri

(ANSA) - VENEZIA, 29 FEB - Con 15.169 tesserati per la stagione 2023/24, il Veneto è la prima regione d'Italia per iscritti alla Federazione italiana sport invernali (Fisi). A certificarlo è il comitato regionale, che nell'ultimo anno ha accolto quasi 900 nuovi membri, piazzandosi, nel computo totale dei soci, davanti alle sezioni delle Alpi Centrali e del Trentino. Il risultato è accolto positivamente dall'assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, poiché "premia la vocazione sportiva del Veneto, rappresentando al tempo stesso un prestigioso biglietto da visita in vista di Milano Cortina 2026". A guidare la graduatoria è la provincia di Belluno, con 5.283 iscritti, davanti a Treviso (3.101) e Vicenza (2.243). "L'incremento registrato negli ultimi tempi è stato importante - sottolinea Roberto Visentin, presidente di Fisi Veneto - e il merito è anche del lavoro quotidiano dei nostri sci club affiliati, al momento più di 150". Secondo le stime, il 75% dei tesserati pratica lo sci alpino, un 15% lo sci nordico, la restante parte sci alpinismo, snowboard e ski cross. (ANSA).

YGA-BUO