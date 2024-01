Spettacolo sul ghiaccio anticipa Biennale Danza di Venezia A Mestre 'Murumuration' della compagnia canadese Le Patin Libre

(ANSA) - VENEZIA, 05 GEN - Lo spettacolo su ghiaccio "Murmuration", della compagnia canadese Le Patin Libre, è l'anticipazione speciale della prossima edizione della Biennale Danza di Benezia, che si terrà dal 18 luglio al 3 agosto prossimi. Un'apertura insolita che troverà spazio all'interno delle attività che la Biennale dedica al Carnevale. Murmuration sarà in scena dal primo all'11 febbraio al Parco Albanese di Mestre, in cui sarà allestita per l'occasione una pista di pattinaggio sul ghiaccio. "Siamo entusiasti - dichiara Wayne McGregor, direttore del settore Danza - di presentare il magico Le Patin Libre in una breve Biennale Danza invernale 2024. Questa straordinaria compagnia di performance art è rinomata per la sua coreografia ad alta velocità ed eseguirà il suo ipnotico nuovo spettacolo Murmuration su una pista di pattinaggio appositamente adattata a Mestre. Allo stesso tempo, curerà uno straordinario programma di lezioni di pattinaggio creativo, esperienze e feste per condividere l'emozione di ballare sul ghiaccio con il pubblico e rendere accessibile questa incredibile forma d'arte ai più". Le Patin Libre, compagnia canadese che ha reinventato lo spettacolo su ghiaccio aprendo un territorio inesplorato della danza contemporanea, arriva per la prima volta in Italia. Attiva dal 2005 a Montréal, diretta da Alexandre Hamel, crea nuovi paesaggi coreografici noti e applauditi in tutto il mondo aprendo la danza a esperimenti cinestetici con la peculiarità di un movimento fluido e veloce, diverso da ogni altro. In scena, con Hamel, saranno i cofondatori e co-coreografi della compagnia Pascale Jodoin e Samory Ba, cui si aggiunge il nuovo solista David Billiau. A curare la colonna sonora dello spettacolo Jasmin Boivin, per questo spettacolo in collaborazione con Philippe Le Bon. (ANSA).

