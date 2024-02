Spaccata in negozio a Vicenza, arrestato 16enne da polizia Giovane era fuggito per due volte da casa

(ANSA) - VENEZIA, 18 FEB - Un 16enne è stato arrestato dalla polizia per una spaccata avvenuta alle prime ore di oggi ai danni di un negozio di Vicenza. Gli agenti si sono attivati dopo l'alert proveniente dalla centrale operativa dei carabinieri, e sulla base di un caso simile avvenuto nei giorni scorsi che aveva visto protagonista un ragazzo, è stata recuperata una foto del sospettato e comparata con l'autore della spaccata che era stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Avuta la conferma che si trattava della stessa persona, la polizia ha compiuto un giro di perlustrazione della zona notando il giovane che , trovandosi di fronte la pattuglia degli investigatori, è fuggito. Due agenti hanno così inseguito il giovane ladruncolo, fermandolo, con difficoltà, riportando entrambi lesioni lievi. Il 16enne è stato quindi portato in questura dove è stato denunciato per furto aggravato e lesioni ai due agenti e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. Dagli accertamenti svolti, è emerso che la la madre, agli inizi di febbraio, aveva presentato ai carabinieri una denuncia per la scomparsa del figlio che era stato poi rintracciato e riaffidato ai genitori, ma nella stessa giornata il ragazzo era fuggito nuovamente da casa, fino a quando, stamani, è stato fermato dalla polizia. (ANSA).

CS