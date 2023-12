Sindaco Tommasi come il Grinch, blitz a Verona di CasaPound In polemica con il cambio della stella di Natale in Piazza Bra

(ANSA) - VERONA, 21 DIC - È comparsa la scorsa notte a Verona, in piazza Bra, a coprire simbolicamente la nuova stella voluta dall'Amministrazione comunale accanto all'Arena, una gigantografia esposta dai militanti di CasaPound, che raffigura il sindaco Damiano Tommasi come il Grinch che ha rubato il Natale ai veronesi. "Tommasi - ha spiegato CasaPound in una nota - è raffigurato come il Grinch perchè è chiara la sua volontà di sradicare le festività natalizie e in generale le tradizioni della nostra città. L'unico risultato che riesce però ad ottenere è quello di far infuriare i cittadini". "La vecchia stella di Natale, opera da decenni amata dai Veronesi, non è stata fatta riparare volutamente dalla giunta, nonostante dei privati avessero offerto il loro aiuto e il tutto fosse possibile nei tempi previsti. Il sindaco e la sinistra hanno invece preferito comprare questa nuova struttura luminosa, non solo ben peggiore dal punto di vista estetico, ma pagata pure la bellezza di 170mila euro, dalle tasche dei contribuenti" ha aggiunto. "Volete fare i Grinch? Bene, ma sappiate che i veronesi detestano farsi rubare le loro amate tradizioni" ha concluso CasaPound. (ANSA).

