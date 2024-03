Sindaco,'dare un nome al parco lo rende più vicino alle persone' Sindaco,'dare un nome al parco lo rende più vicino alle persone'

(ANSA) - PADOVA, 18 MAR - Si chiameranno Chiara, Paolo, ma anche Anna, Riccardo, Maria. Sono alcuni dei 13 nomi simbolici scelti dall'amministrazione comunale di Villa del Conte, nel padovano, per altrettanti parchi pubblici del territorio del capoluogo e della frazione di Abbazia Pisani. L'iniziativa, intitolata "Radici vive e, sarà ufficializzata sabato prossimo con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza. Simbolo di vita, forza e attenzione all'ambiente, le nuove piante - tutte rigorosamente autoctone (frassino, acero, carpino) e dall'altezza già importante - saranno accompagnate da una targa di intitolazione che riporta, appunto, uno dei 13 nomi più diffusi nel Comune, sette femminili e sei maschili. Per il sindaco, Antonella Argenti, "quella in programma è un'iniziativa nuova che mette assieme tutela del territorio, ambiente e famiglia: dare un nome ad un parco, significa renderlo più vicino alle persone e alla comunità, e diventa sprono per prendersene cura". (ANSA).

CO