Sfilza infinita di denunce e arresti, disposto allontanamento Donna 29enne romena non potrà tornare in Italia per 5 anni

(ANSA) - PADOVA, 02 MAR - Una cittadina romena di 29 anni, che negli anni aveva collezionato una lunga sfilza di denunce e arresti sul territorio padovano, è stata rimpatriata in forza di un provvedimento di allontanamento dall'Italia, dove non potrà tornare per 5 anni. L'accompagnamento immediato alla frontiera è stato disposto dal Questore di Padova Marco Odorisio e convalidato, nella mattinata di ieri, durante un'udienza presso la Sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Venezia, che ha riconosciuto la pericolosità sociale della donna. L'odine di allontanamento è stato eseguito dagli agenti della Questura, con accompagnamento diretto in frontiera; la donna è stata imbarcata all'aeroporto Marco Polo di Venezia su un volo diretto a Bucarest, con scalo a Belgrado, e con scorta internazionale a cura dei poliziotti della Questura di Padova. Dal 2014 in avanti, la 29enne era stata indagata, e in alcuni casi arrestata, per minacce, possesso di stupefacenti, furto, molestie, estorsione, invasione di terreni, danneggiamento di pubblico esercizio. Tra le sue caratteristiche, la compulsività per gli incendi dei cestini delle immondizie (anche all'interno di esercizi commerciali) e le cassette delle lettere. (ANSA).

