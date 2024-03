Servizi antidroga dei carabinieri Padova:18 arresti, 41 denunce Da inizio anno anche sequestro mezzo chilo tra eroina e hashish

(ANSA) - PADOVA, 26 MAR - Sono state 18 le persone arrestate e 41 quelle denunciate di carabinieri di Padova nei vari servizi antidroga svolti dall'inizio dell'anno. I militari hanno inoltre sequestrato 405 grammi di eroina, 77,82 grammi di hashish, 2,17 grammi di cocaina e 2,24 grammi di ketamina. L'ultimo intervento ieri a quando l'Arma di Cittadella e di San Martino di Lupari, hanno fermato un auto guidata da un 52enne di Vicenza (Vicenza) trovandolo in possesso di 56 grammi di cocaina e 4.300 euro in contanti. Mentre la sera prima nel piazzale della Stazione Ferroviaria durante un controllo a quattro cittadini nigeriani e gambiani, hanno sequestrato ad uno di loro 4,3 grammi di marijuana. Tra i vari controlli anche ad un 17enne e un 16enne ospiti di una comunità di minori dopo la segnalazione di un operatore. I due ragazzi sono stati trovati con 21,92 grammi di hashish ed è quindi scattata per uno la denuncia all'autorità giudiziaria minorile, mentre per l'altro la segnalazione alla Prefettura. (ANSA).

