Selezionate le 12 'Marie' del Carnevale di Venezia Sabato primo evento con la sfilata in Piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Studentesse delle superiori e universitarie, accompagnatrici turistiche, musiciste, aspiranti avvocato e organizzatrici di eventi: sono i profili delle 12 'Marie del Carnevale 2024' selezionate da una giuria tra una cinquantina di aspiranti nate o residenti nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia tra i 18 e i 28 anni. Le dodici prescelte rappresenteranno e vivranno il Carnevale di Venezia indossando gli abiti sartoriali cinquecenteschi disegnati e realizzati dall'Atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi. Riportata in auge dal regista Bruno Tosi nel 1999 e diventata uno degli eventi cardine del Carnevale, la 'Festa delle Marie' ricorda un fatto storico realmente accaduto nel 973, quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante gli annuali festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, dodici ragazze veneziane vennero rapite da un gruppo di pirati dalmati. Dopo un inseguimento organizzato dal Doge Pietro Candiano III, le fanciulle furono liberate e ricondotte a Venezia. Il primo atto ufficiale del concorso delle 'Marie' del 2024 è in programma sabato 3 febbraio con la vestizione e la prima sfilata da Santa Maria Formosa allo stazio di Santa Sofia. Da lì, le 12 ragazze saliranno a bordo di sei gondole e sbarcheranno davanti la colonna del Todaro in Piazzetta San Marco fino al palco in piazza dove verranno presentate al pubblico del Carnevale. (ANSA).

COM-BUO