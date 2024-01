Scooter contro auto, 19enne muore 36 ore dopo l'incidente Lo scontro nel veronese, il ragazzo era apparso subito grave

(ANSA) - VERONA, 05 GEN - E' morto oggi, 36 ore dopo un incidente avvenuto a Torri del Benaco (Verona), Luca Chignola, ragazzo di 19 anni residente nel comune gardesano, che nel pomeriggio di mercoledì scorso a bordo di uno scooter guidato da un amico si era scontrato con un'automobile. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime, ed era stato trasportato in elicottero nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove questa mattina i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Il conducente dello scooter, 18 anni, invece è rimasto ferito lievemente. In segno di lutto il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, ha annullato le manifestazioni previste per l'Epifania in paese. (ANSA).

