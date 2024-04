Auto in fiamme dopo il frontale: un morto e due feriti. Arrestato 29enne per omicidio stradale

Tragico bilancio per un incidente accaduto la notte scorsa a Zanè, in via Monte Pasubio

Uno scontro frontale, violentissimo, poco prima della mezzanotte, poi l'incendio di una delle due auto: ancora un morto e due feriti sulle strade della provincia berica. È tragico il bilancio di un incidente accaduto ieri sera, 5 aprile, lungo la SP 66 in via Monte Pasubio a Zané (Vicenza), dove a perdere la vita è stato un uomo, deceduto poco dopo essere stato trasportato al pronto soccorso a causa delle lesioni subite nell'impatto. Per la sua morte un automobilista 29enne è poi stato dichiarato in arresto per omicidio stradale.

Le due vetture, una Renault Megane condotta da un 29enne residente a Schio e una Volkswagen Golf con a bordo una coppia di conviventi residenti a Zugliano, si sono scontrate lungo la strada SP 66 poco prima delle 24 e uno dei due veicoli, in seguito all'impatto, ha preso fuoco. Degli automobilisti di passaggio, viste le fiamme, si sono fermati e sono riusciti a tirare fuori dall’abitacolo della Volkswagen Golf le due persone, mentre l’autista della Renault Megane è riuscito a uscire autonomamente.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. E con loro sono sopraggiunti anche i sanitari del Suem 118: le due persone gravemente ferite che viaggiavano a bordo della Golf, sono state stabilizzate dal personale e trasferite in pronto soccorso. Successivamente l’uomo è deceduto in ospedale.

I carabinieri della Radiomobile di Thiene hanno eseguito tutti gli accertamenti del sinistro, procedendo anche ad effettuare l’esame etilometrico a carico del conducente della Megane che è risultato avere un tasso superiore al limite consentito. Considerati i rilievi eseguiti e la dinamica nonché il risultato dell’alcoltest, il 29enne è poi stato dichiarato in arresto per omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica. Trasferito successivamente in pronto soccorso per le cure è stato poi messo agli arresti domiciliari. La patente di guida gli è stata ritirata ed i mezzi coinvolti sottoposti a sequestro penale.