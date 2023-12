Scontri dopo Vicenza-Mantova, 7 Daspo a tifosi lombardi L'8 dicembre c'era stato un 'assalto' a supporter locali

(ANSA) - VICENZA, 19 DIC - La Digos di Vicenza ha denunciato sette tifosi del Mantova per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato, possesso e lancio di artifici pirotecnici, per gli scontri dopo la partita Vicenza-Mantova dell'8 dicembre scorso. Si tratta del gruppo di supporter che era arrivato a Vicenza in treno, e nei loro confronti, il Questore Dario Sallustio ha emesso tre Daspo di due anni e altri tre per la durata di un anno, che si aggiungono a quello già emesso alcuni giorni fa. Dopo la gara, nelle fasi di deflusso dei tifosi ospiti dallo Stadio Menti alla stazione ferroviaria, alcuni tifosi del Mantova sono scesi improvvisamente dal bus che li stava trasportando per scontrarsi con i sostenitori ospiti. Alcuni di loro hanno usato delle sedie poste davanti a un bar lanciandole contro i tifosi locali, e danneggiando anche la vetrina del bar. Un agente del Reparto Mobile di Padova, in occasione del contatto con i tifosi mantovani, aveva riportato una distorsione alla caviglia. (ANSA).