Scivola da un sentiero e muore durante escursione in Alpago Incidente nel primo pomeriggio, vittima un 75enne di Conegliano

(ANSA) - BELLUNO, 19 NOV - Un uomo di 75 anni, E.C., di Conegliano (Treviso) ha perso oggi la vita dopo essere scivolato da un sentiero del Cimon da Piai, nella zona dell'Alpago in provincia di Belluno, che stava percorrendo assieme a un amico. Attorno alle 14.00 il Soccorso alpino è stato allertato dalla Centrale del 118, su richiesta di quella di GeoResQ, a seguito della segnalazione dell'amico, che aveva sentito gridare l'escursionista che lo seguiva e lo aveva visto ruzzolare a lato del percorso per decine di metri, non riuscendo più a vederlo né a sentirlo. L'equipaggio del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), arrivato sul posto a 2000 metri di altitudine, seguendo le coordinate ha individuato il punto in cui si trovava il corpo, 100 metri circa sotto il sentiero, e ha sbarcato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso e il medico, che ha solamente potuto constatarne il decesso. La salma è stata imbarellata, recuperata e trasportata a Pian Formosa per essere affidata al carro funebre. L'elicottero ha riportato a valle anche il compagno e il soccorritore rimasto con lui. (ANSA).