Schianto frontale in Veneto, vittima è un ex ciclista 22enne Patrick Mentil, aveva corso tra i professionisti

(ANSA) - PEDEROBBA, 05 GEN - Nello schianto frontale avvenuto ieri sera nel Trevigiano, ad Onigo, è morto il 22enne Patrick Mentil di Castelcucco (Treviso), ex promessa del ciclismo che aveva corso anche come professionista partecipando al Giro d'Italia 2021. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre una delle due auto era in manovra di sorpasso. Mentil era alla guida di Audi A3, le altre persone si trovavano su una Land Rover. Dei tre feriti, due sono stati portati in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. (ANSA).

