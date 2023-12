San Benedetto raggiunge 1 miliardo fatturato, premia dipendenti Importo 600 euro sarà riconosciuto a tutti i 2.000 lavoratori

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - San Benedetto spa,ha superato nel 2023, per la prima volta nella sua storia il miliardo di euro di fatturato. Il Cda dela società di acqua minerale di Scorzè (Venezia), tramite il presidente Enrico Zoppas, ha espresso soddisfazione per questi risultati, ed ha deciso di erogare un premio a tutti i collaboratori e le collaboratrici del Gruppo, come riconoscimento per il contributo dato al forte sviluppo. Il premio, di 600 euro, sarà riconosciuto a tutti i 2000 dipendenti degli stabilimenti italiani - Scorzè (Venezia), Paese (TV), Pocenia (Udine), Donato (Biella), Popoli (Pescara), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza), Cutolo (Potenza) - nonché a quelli degli stabilimenti esteri di Spagna, Polonia e Ungheria; sarà erogato nel mese di gennaio 2024 mediante accredito nel portale welfare aziendale. La comunicazione ai lavoratori e lavoratricie è avvenuta durante l'incontro annuale per gli auguri di Natale e ha colto di sorpresa - riferisce l'azienda - molti dipendenti presenti nella sede di Scorzè e collegati in remoto dagli stabilimenti italiani. (ANSA).

