Rugby: Urc; di nuovo al Benetton il derby italiano con le Zebre Tutto esaurito a Monigo, finisce 36-14 con sei mete di Treviso

(ANSA) - TREVISO, 30 DIC - Come da tradizione, nel periodo natalizio e e di fine anno si giocano i due derby italiani fra Benetton Treviso e Zebre Parma per lo 'United Rugby Championship', torneo che si chiama così, e non più Celtic League, da quando ne fanno parte anche delle franchigie sudafricane. Così oggi, dopo la sfida di una settimana fa a Parma, si è giocata la seconda sfida tutta italiana e, anche questa volta, ha vinto Treviso. Infatti il Benetton si è imposto per 36-14 sulle Zebre, in uno stadio di Monigo che ha fatto registrare il tutto esaurito con 5.000 spettatori. Per il Benetton mete di Lucchesi, A. Garbisi, Mendy, Izakor, Negri e Albornoz, 2 trasformazioni di Smith e una di Albornoz; per le Zebre mete di Prisciantelli e Negri, e due trasformazioni di Prisciantelli. Così Treviso chiude il suo 2023 al secondo posto in classifica, con 32 punti, a -1 dall'irlandese Leinster pluricampione d'Europa (che ha una partita in meno rispetto ai veneti). Le Zebre sono invece al 13/o posto. (ANSA).

