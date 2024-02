Rugby: Urc; Benetton sconfitta a Dublino, fallisce il sorpasso Vince il Leinster 47-18, biancoverdi crollano nel secondo tempo

(ANSA) - DUBLINO, 17 FEB - Reduce da quattro vittorie consecutive, al Benetton Treviso non è riuscita l'impresa di un successo anche sul campo del Leinster, che avrebbe potuto garantire ai biancoverdi di coach Bortolami il primato in classifica nell'Urc (United Rugby Championship), la competizione che prima dell'ingresso delle franchigie sudafricane si chiamava Celtic League. Alla fine il risultato è stato di 47-18 (21-18) per il Leinster, con i punti di Treviso, tutti realizzati nel primo tempo, che sono stati il frutto di due mete dell'ala argentina Ignacio Mendy, e di una trasformazione e due calci piazzati dell'apertura Jacob Umaga. (ANSA).

