Ruba barchino a Venezia, arrestato da polizia Esito controlli di prevenzione della Questura

(ANSA) - VENEZIA, 01 NOV - Un egiziano è stato arrestato dalla polizia per aver rubato un natante nella città lagunare. L'arresto è l'esito dei controlli di prevenzioni svolti dalla questura nel territorio. La volante lagunare della Questura di Venezia era intervenuta nei pressi del Ponte dei Zogatoli, dove era stato segnalato il furto in atto di una imbarcazione. Gli agenti hanno raggiunto lo straniero che, a bordo di un natante di tipo zatterino, con motore spento stava percorrendo il rio alla deriva. L'egiziano è stato portato in Questura dove è merso che aveva precedenti reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione. Così è stato arrestato per furto aggravato in attesa del giudizio direttissimo a seguito del quale allo stesso è stato convalidato l' arresto ed applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'attività di contrasto è continuata poi con l'intervento di un'altra Volante Lagunare in un Bar del Lido dove uno straniero minacciava gli avventori con un coltello. Gli agenti hanno intimato all'uomo di inginocchiarsi e di mostrare le mani, venendo però ignorati e ricevendo insulti costringendo i poliziotti ad estrarre la pistola ad impulsi elettrici-teaser. Lo straniero ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo e pertanto è stato immobilizzato e ammanettato, ma nonostante ciò ha proseguito ad agire con violenza anche nel corso della navigazione verso la Questura, costringendo gli investigatori ad usare lo Spray al peperoncino. L'esagitato, già noto alle forze dell'ordine, è stato alla fine arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura sino al giudizio direttissimo a seguito del quale è stato convalidato l'arresto e applicata la misura del divieto di dimora. (ANSA).